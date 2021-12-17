Шанс для страны или угроза для демократии: как украинцы оценивают абсолютную власть Зеленского

Большинство украинцев считают, что абсолютная власть в руках украинского президента Владимира Зеленского представляет угрозу демократии. Такое убеждение выразили 63% граждан Украины.

Соответствующий опрос с помощью Liberty Report был проведен в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 декабря. Трансляция ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зрителям в студии программы задали вопрос: "Полная власть в руках президента Владимира Зеленского – это шанс для страны или угроза демократии?". Ответ "шанс для страны" избрали 37% опрошенных, а "угроза демократии" – 63%.

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В то же время в студии обнародовали результаты такого же опроса, проведенного 6 сентября 2019 года. Тогда украинцам был задан этот же вопрос. Результаты опроса были противоположными.

67% украинцев считали, что абсолютная власть в руках Зеленского является шансом для нашего государства, а 33% отметили, что это была бы угроза демократии.

Отметим, эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 декабря посвящен третьему году президентства Владимира Зеленского. Также гости студии обсудят, как изменилась страна за это время, готово ли государство к стабильному прохождению зимнего периода и вероятные зарплатам депутатов украинского парламента в "конвертах".

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство опрошенных украинцев не понимают стратегию президента Украины в отношении России. В то же время большинство молодых людей убеждены, что им придется воевать за свою страну.