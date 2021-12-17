Третий год Владимира Зеленского, зима 2022 года и зарплаты депутатов 'в конвертах'. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят важные темы. Видео

В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы. Прямой эфир начнется в 21.00.

В эфире программы 17 декабря поднимут следующие вопросы:

Третий год – Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?

От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?

Зима 2022. Как переживем февраль?

Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?

30 лет спустя после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.

Гости студии:

АНДРИЙ БОГДАН, руководитель Офиса Президента Украины (2019 – 2020);

Видео дня

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021), народный депутат, внефракционный;

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, премьер-министр Украины (2007 – 2010), лидер партии ВО "Батькивщина";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, премьер-министр Украины (2014 – 2016), лидер партии "Народный фронт";

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, премьер-министр Украины (2016 – 2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК, премьер-министр Украины (2019 – 2020);

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

ИГОРЬ СМЕШКО, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003 – 2005);

ИЛЬЯ ШУТОВ, один из основателей Народного Руха на Донбассе;

ЯРОСЛАВ КЕНДЗЕР, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";

ПЯТРАС ВАЙТЕКУНАС, организатор печати самиздата из всех республик СССР;

АЛЕКСЕЙ АЛМАЗОВ, сотрудник редакции газеты "Набат";

АЛЕКСАНДР ПОДРАБИНЕК, советский диссидент.

Смотрите на телеканале Украина или заходите на YouTube-канал, а также можете просмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.