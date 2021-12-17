Третий год Владимира Зеленского, зима 2022 года и зарплаты депутатов "в конвертах". В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят важные темы. Видео
В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы. Прямой эфир начнется в 21.00.
В эфире программы 17 декабря поднимут следующие вопросы:
Третий год – Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?
От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?
Зима 2022. Как переживем февраль?
Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?
30 лет спустя после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.
Гости студии:
АНДРИЙ БОГДАН, руководитель Офиса Президента Украины (2019 – 2020);
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021), народный депутат, внефракционный;
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, премьер-министр Украины (2007 – 2010), лидер партии ВО "Батькивщина";
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, премьер-министр Украины (2014 – 2016), лидер партии "Народный фронт";
ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, премьер-министр Украины (2016 – 2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК, премьер-министр Украины (2019 – 2020);
ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
ИГОРЬ СМЕШКО, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003 – 2005);
ИЛЬЯ ШУТОВ, один из основателей Народного Руха на Донбассе;
ЯРОСЛАВ КЕНДЗЕР, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";
ПЯТРАС ВАЙТЕКУНАС, организатор печати самиздата из всех республик СССР;
АЛЕКСЕЙ АЛМАЗОВ, сотрудник редакции газеты "Набат";
АЛЕКСАНДР ПОДРАБИНЕК, советский диссидент.
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