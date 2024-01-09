'Шаги к ребенку': Тимур и Инна Мирошниченко помогают будущим усыновителям в проекте Фонда Рината Ахметова

С чего начать, если вы решили усыновить ребенка? Где его найти? Какие документы нужны? И как проделать весь этот путь во время войны? Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" вместе со звездными супругами, Тимуром и Инной Мирошниченко, подготовила подробные ответы на острейшие вопросы будущих родителей, поделившись собственным опытом усыновления ребенка в военное время.

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Серия видеороликов "Шаги к ребенку" станет помощной для всех, кто стремится принять ребенка в семью – как во время войны, так и после победы. Смотрите и пользуйтесь.

Тимур Мирошниченко – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий "Евровидения-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Он и его жена Инна, адвокат и блоггер, усыновили мальчика Марселя из Житомирского детского дома. В рамках проекта "Шаги к ребенку" Тимур и Инна, а также тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галина Мазур проведут будущих родителей путем к ребенку, который станет членом семьи.

"Мы усыновили Марселя во время войны. Пожалуй, это сложнее, чем в мирное время, потому что ребенок – это и так поводы для тревоги, а когда еще добавляются обстрелы, шахеды, блекауты, то может стать еще страшнее. Но мне кажется, что война – это не повод откладывать решение взять в семью ребенка на потом. Потому что именно сейчас мы, взрослые, нужны им больше всего", – уверена Инна Мирошниченко.

"Это большое мужество – продолжать искать детям семьи во время войны. И это тоже вызов, потому что правовая система должна была оперативно перестроиться под эти новые реалии", – подчеркивает Тимур.

Плейлист "Шаги к ребенку" станет удобным видеогайдом, к которому будущие родители смогут обратиться в любой момент и в любом городе и получить ответы на свои вопросы. В частности:

формы устройства ребенка в семью;

кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа;

с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

какими должны быть условия проживания на дому в семье;

курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

поиск ребенка – где и как;

знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

особенности устройства ребенка в семью во время войны.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы помогает детям, прилагая усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству – нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.