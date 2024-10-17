Шаг в новую жизнь: астропрогноз на 17 октября

В четверг, 17 октября, длится 15 лунный день – на небе восходит полнолуние. А это значит, что день обещает быть во всех смыслах насыщенными.

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Как его правильно провести, рассказала OBOZ.UA астрологиня Исита Гая. По ее словам, сегодня важно не сидеть, сложа руки и не тратить время впустую.

Гая обещает, что день будет энергичным и насыщенным для представителей всех знаков зодиака. Это позволит решить многие дела. Планируйте сегодня встречи и важные события – вы везде будете успевать и вам многое удастся.

Астрологиня рассказала, что мы все в это полнолуние оказываемся на пороге нового этапа в своей жизни. Сегодня может появиться ощущение, что нужно завершить все старые дела и закрыть незакрытые вопросы. Не сопротивляйтесь этому ощущению, сделайте все возможное.

Вообще сейчас идет период завершения. Ведь с 2025 года все человечество войдет в новую жизнь. В жизни каждого лично это будет ощущаться как приток энергии Нового года. Собственно, эта энергия уже здесь. Именно поэтому вы испытаете желание завершить все старые дела. Оно важно и на него нужно сейчас ориентироваться.

Также этот четверг может стать днем перемен. "Для кого-то этот день будет днем переезда, смены работы, смены социального статуса", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака.

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