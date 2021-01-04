Появились детали об экзамене по украинскому языку для госслужащих

В Украине экзамен на знание государственного языка, который законом обязали проходить госслужащих, будет состоять с устной и письменной частей, а также иметь соответствующие уровни сложности.

В частности, чем выше должность у человека, тем сложнее будут вопросы. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"На 30-м году независимости в Украине все еще спорят: нужно защищать государственный язык или нет. Я скажу да. Не только новыми инновациями, экзаменами, но и вообще эффективной государственной языковой политикой должна сегодня заниматься как Верховная Рада и Кабмин, так и каждый гражданин Украины – защищая и отстаивая свои права на получение информации и услуг на государственном языке", – подчеркнул он.

По его словам, подобного уровня экзаменов в Украине никогда не было. За их организацию и проведение будет отвечать Национальная комиссия стандартов государственного языка.

"У нас дети составляют Внешнее независимое оценивание, аналогичные экзамены длительное время проводились в высших учебных заведениях. Поэтому то, что у нас появятся единые, унифицированные для всех граждан экзамены, это абсолютно нормально", – добавил Креминь.

Напомним, об этом говорится в 30-й статье Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступает в силу уже с 16 января этого года.

Он обязывает всех поставщиков услуг в Украине, независимо от формы собственности, обслуживать потребителей исключительно на государственном языке. На другом можно будет общаться только по просьбе клиента.

Также новый закон обязывает подтверждать свое знание украинского, такие экзамены будут сдавать претенденты на государственную службу: мэры, министры, чиновники, главы администраций, работники госпредприятий, сотрудники прокуратуры, а также иностранцы, которые планируют получить гражданство Украины. В то же время освобождаются от составления такого экзамена, по крайней мере в 2021 году – депутаты и правоохранители.

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