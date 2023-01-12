Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия: избраны все 8 членов

Делегаты XIX внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов Высшего совета правосудия по квоте от судейского сообщества. Последним представителем ведомства стал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков.

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Его избрание позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебной власти. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Итак, кроме Бурлакова членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:

Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда;

Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;

Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда;

Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области;

Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда;

Бондаренко Татьяна Знаменовна – судья Николаевского апелляционного суда;

Ковбий Елена Васильевна – судья Херсонского окружного административного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне счетная комиссия по избранию членов Высшего совета правосудия ХІХ внеочередным съездом судей Украины объявила результаты голосования. Из 16 кандидатов были избраны только пять "слуг Фемиды".

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