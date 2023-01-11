В Высший совет правосудия избрали пять новых членов: названы имена

Счетная комиссия по избранию членов Высшего совета правосудия ХІХ внеочередным съездом судей Украины объявила результаты голосования. Из 16 кандидатов избраны пять "слуг Фемиды".

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Об этом сообщается на официальном сайте судебного ведомства. Судей выбирали тайным голосованием.

Следовательно, членами ВСП стали:

Алла Котелевец – судья Харьковского апелляционного суда;

Григорий Усик – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда;

Александр Сасевич – судья Львовского окружного административного суда;

Юлия Бокова – судья Хозяйственного суда Донецкой области;

Ольга Попикова – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Все избранные кандидаты приняли присягу в соответствии с кодексом Высшего совета правосудия.

12 января должно состояться дополнительное голосование. На него прошли еще шесть кандидатов: Татьяна Бондаренко, Сергей Бурлаков, Дмитрий Гудыма, Владислав Костенко, Николай Гимон и Елена Ковбий.

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