Северодонецка и Первомайска больше не будет: в Раде поддержали переименование 7 городов и 44 поселков

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал переименование в Украине 7 городов и 44 поселков. Новые названия предложили населенным пунктам из-за "несоответствия стандартам государственного языка или символики российской имперской политики".

Об этом сообщил член указанного комитета Роман Лозинский. Он уточнил, что на переименование не нужно много денег, потому что "кроме въездных табличек в город и нескольких еще моментов, никаких дополнительных расходов бюджет не понесет".

Также Лозинский добавил, что жителям переименованных населенных пунктов не нужно менять документы, в которых числится старое название. "Все документы действуют, не нужно идти в ЦПАУ, перерегистрироваться, для юридических лиц какие-либо изменения в документах со временем будут бесплатными", – пообещал нардеп.

В частности, Комитет предложил переименование:

Северодонецк (Луганская область) в Северскодонецк ;

(Луганская область) в ; Первомайск (Луганская область) в Сокологорск ;

(Луганская область) в ; Первомайск (Днепропетровская область) в Шахтерское;

Дружба (Сумская область) в Журавское ;

(Сумская область) в ; Красноград (Харьковская область) в Берестин ;

(Харьковская область) в ; Первомайский (Харьковская область) в Златополь ;

(Харьковская область) в ; Ватутино (Черкасская область) в Багачев.

Но теперь, чтобы эти города получили такие названия, должна еще проголосовать Верховная Рада.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее этот же Комитет предлагал переименование Червонограда в Шептицкий, а столичные Бровары в Бровари. Среди прочих, он также предложил поселку Надеждовка дать название Шампань, чтобы, как говорят сами депутаты, "вино из Надеждовки стало шампанским".

Тем временем в музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве планируется демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды. Кроме того, здесь хотят провести упорядочение пространства всего Мемориального комплекса.

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