В Киеве в музее Второй мировой войны планируют провести полную декоммунизацию: известно подробности

В музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве планируется демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды. Кроме того, здесь хотят провести упорядочение пространства всего Мемориального комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе заведения. В столице продолжается процесс декоммунизации.

Так, по словам специалистов заведения, замена советской символики на щите монумента "Родина-мать" на трезубец является первым этапом реновации всего Мемориального комплекса.

"Сейчас приоритетной задачей для музейщиков является построение стационарной экспозиции, которая будет рассказывать о веках вооруженной борьбы украинцев за свободу и независимость. Имеющееся выставочное пространство должно избавиться от советского нарратива, который десятки лет пропагандировал миф "великой отечественной войны", – добавили в пресс-службе.

В музее уточнили, что символ большевистской пропаганды в монументальном искусстве горельеф Курская битва будет демонтирован и станет частью музейной фондовой коллекции. Следующий шаг – упорядочение пространства всего комплекса.

"В планах – максимальное изменение архитектурного ландшафта: демонтаж всех памятников и элементов советской пропаганды. Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне планомерно, пошагово и уверенно движется к превращению в место памяти, чествования и глорификации всех борцов за свободу и независимость украинского народа и государства", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Ответные работы были проведены ночью.

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