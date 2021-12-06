Северодонецк получил новый современный бассейн по программе Зеленского 'Большая стройка'

В Луганской области, в г. Северодонецк, завершили реконструкцию бассейна "Садко". Открыть заведение, которое обновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", планируют уже 15 декабря.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, в бассейне уже подключены все системы.

"Приятное завершение года. "Садко" в Северодонецке готов принимать посетителей. Вода уже греется. Внешний вид – фантастический", - отметил Гайдай.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".