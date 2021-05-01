Сеть растрогало фото Антоненко с семьей после освобождения из СИЗО

Обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) находится дома со своей семьей. Накануне суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook опубликовал первый командир Антоненко в зоне боевых действий Александр Гагаев. Он также призвал друзей ветерана дать ему время на адаптацию, а все визиты согласовывать уже после майских праздников с женой Антоненко Светланой.

"Мы все по нему соскучились и он также соскучился по всем нам. Но, вы отнестись к этому с пониманием...Изменение меры пресечения – это определенные процессуальные трудности, к ним тоже нужно адаптироваться. В первые дни у них будет куча работы с адвокатами и определенными службами", – отметил Гагаев.

Снимком Антоненко с его семьей поделились в соцсети знакомые музыканта и известные украинцы, в том числе и лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

Пользователей сети растрогало фото, они поздравляли Антоненко с возвращением домой и радовались из-за того, что он наконец воссоединился с семьей.

Напомним, решение отпустить Антоненко под домашний арест принял 30 апреля Шевченковский районный суд Киева. Riffmaster стал последним, кого держали в СИЗО, теперь же все фигуранты дела на свободе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антоненко сможет получить компенсацию от государства, в частности за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.