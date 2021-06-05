Генерал-майора Кривоноса уволили из ВСУ: он пожаловался на "команду из Офиса президента"

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил. Военный заявил, что это произошло "без рапорта".

Об этом событии Кривонос написал на странице в Facebook в субботу, 5 июня. "Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента", – считает мужчина.

Он отметил, что в армии провел 32 с половиной года. Кривонос поблагодарил коллег за службу, в частности – своих армейских учителей, "которые на разных этапах службы его учили, отдали часть своей души и опыта".

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"Так же и я, отдавал часть себя сотням, тысячам солдат и офицеров", – написал он.

Экс-замсекретаря СНБО добавил, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", – написал украинец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.