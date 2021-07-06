В компании JBL извинились после скандала с картой Украины без Крыма и Донбасса. Фото
Компания JBL Ukraine официально извинилась перед украинцами за публикацию в соцсетях карты страны без оккупированных Крыма, части Донецкой и Луганской областей. Ответственные за это сотрудники были уволены.
Для OBOZREVATEL компания прокомментировала скандал, сообщив, что на странице JBL Ukraine в Instagram был опубликован неутвержденный контент вследствие грубого нарушения внутренних процедур.
"Мы удалили публикацию за того, что она не была создана JBL и не отражает наши ценности как бренда. Мы серьезно относимся к этому случаю и расследуем его", – говорится в сообщении.
Также свои извинения компания принесла в Instagram. Она отметила, что считает Крым, Луганск и Донецк территорией Украины.
"Мы уже изменили состав команды, уволив людей, виновных в этом инциденте", – подчеркивается в заявлении.
В JBL пообещали обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку бывших сотрудников.
"Спасибо за понимание, к сожалению, случаются очень неприятные ошибки. Но это не остановит нас в развитии нашей украинской культуры с целью сделать ее процветающей", – добавила компания.
Как сообщал OBOZREVATEL, карта Украины без Крыма и Донбасса появилась на Instagram-странице JBL Ukraine в формате сториз вечером 5 июля.
В JBL спросили фолловеров, кто из какого города. Сториз сопровождали изображением разрисованной в цвета национального флага карты. Впрочем, на изображении Крым, а также оккупированные восточные регионы Украины отсутствовали.
Это мгновенно вызвало громкий скандал в сети.
JBL Ukraine – представительство американской компании, производящей акустику и аудиотехнику.