В компании JBL извинились после скандала с картой Украины без Крыма и Донбасса. Фото

Компания JBL Ukraine официально извинилась перед украинцами за публикацию в соцсетях карты страны без оккупированных Крыма, части Донецкой и Луганской областей. Ответственные за это сотрудники были уволены.

Для OBOZREVATEL компания прокомментировала скандал, сообщив, что на странице JBL Ukraine в Instagram был опубликован неутвержденный контент вследствие грубого нарушения внутренних процедур.

"Мы удалили публикацию за того, что она не была создана JBL и не отражает наши ценности как бренда. Мы серьезно относимся к этому случаю и расследуем его", – говорится в сообщении.

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Также свои извинения компания принесла в Instagram. Она отметила, что считает Крым, Луганск и Донецк территорией Украины.

"Мы уже изменили состав команды, уволив людей, виновных в этом инциденте", – подчеркивается в заявлении.

В JBL пообещали обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку бывших сотрудников.

"Спасибо за понимание, к сожалению, случаются очень неприятные ошибки. Но это не остановит нас в развитии нашей украинской культуры с целью сделать ее процветающей", – добавила компания.

Как сообщал OBOZREVATEL, карта Украины без Крыма и Донбасса появилась на Instagram-странице JBL Ukraine в формате сториз вечером 5 июля.

В JBL спросили фолловеров, кто из какого города. Сториз сопровождали изображением разрисованной в цвета национального флага карты. Впрочем, на изображении Крым, а также оккупированные восточные регионы Украины отсутствовали.

Это мгновенно вызвало громкий скандал в сети.

JBL Ukraine – представительство американской компании, производящей акустику и аудиотехнику.