Семьям погибших и пленных нужно больше поддержки, чем оказывает государство.

Помощи государства для семей погибших воинов и пленных украинцев недостаточно в масштабах русско-украинской войны. Каждая семья сталкивается с уникальными вызовами и имеет разные потребности. Учрежденный Юлией Паевской благотворительный фонд "Мрия" сосредоточен именно на индивидуальном подходе к запросам таких семей.

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Об этом в интервью Общественному рассказала исполнительный директор фонда "Мечта" Татьяна Комлик (Папа Бо).

"Государство заботится о семьях погибших воинов и пленных украинцев, но у каждого разная ситуация. Подопечными фонда являются семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. На лечение и реабилитацию этих детей идут сумасшедшие средства, поэтому мы помогаем с поиском врачей, продуктами питания, средствами гигиены, одеждой, обувью, игрушками. Также есть внутренне перемещенные лица, фактически люди вырванные с корнями, которые приезжают на совершенно новое место. Им нужно адаптироваться, наладить быт, сделать помещение комфортным для проживания", — отметила Татуся Бо.

По словам волонтерки, подопечными фонда сейчас более 3 тысяч детей и полторы тысячи семей. Фонд "Мрія" работает командой из 10 человек и активно привлекает волонтеров для поддержки деятельности.

"Семья обращаются к нам за поддержкой, но часто им нужно несколько больше: внимание и забота, что мы охотно даем. В Украине много социально ответственного бизнеса, уже помогающего войску и благотворительным фондам. Когда мы рассказываем им о семьях Героев и детях, которые остались без родителей, они отзываются и находят ресурсы для поддержки", - подытожила исполнительный директор фонда "Мрия".