Семь лет назад Павла Шеремета подорвали в Киеве: почему его назвали 'персональным врагом' Лукашенко и нашли ли виновных

Семь лет назад, 20 июля 2016 года, в автомобиле в центре Киева подорвали журналиста Павла Шеремета, которого белорусский диктатор Александр Лукашенко считал своим личным врагом. Это преступление до сих пор остается безнаказанным, следствие до сих пор не может выяснить, кто виноват в смерти журналиста.

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В седьмую годовщину одного из самых резонансных преступлений OBOZREVATEL собрал основные факты расследования убийства Павла Шеремета.

20 июля 2016 в 7:45 в центре Киева была взорвана машина, за рулем которой находился сотрудник "Украинской правды", основатель проекта "Белорусский партизан" 44-летний журналист Павел Шеремет.

В первый же час правоохранители объявили: речь идет о спланированном заранее умышленном убийстве. В этот же день озвучивают несколько версий убийства, основным мотивом называют профессиональную деятельность Шеремета.

Через два дня, 22 июля 2016 года, СМИ публикуют записи камер наблюдения, сделанные в ночь перед взрывом.

В последующие недели стало ясно, что организовала его команда профессиональных киллеров с четко распределенными обязанностями: отдельные люди занимались разведкой и слежкой за журналистом, закладкой взрывчатки и ее дистанционным подрывом. Но кто и почему убил Павла Шеремета, до сих пор неизвестно.

Только через три года расследования украинская полиция объявила первые подозрения, задержав в Киеве музыканта и пиарщика сил спецназначения ВСУ Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтерку Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко с Кузьменко вроде бы заложили взрывчатку под авто накануне убийства, а Дугарь еще раньше проводила разведку в окрестных дворах. Антоненко стражи порядка называли организатором преступления.

Руководство полиции и министр внутренних дел Арсен Аваков объявили о раскрытии преступления, поспешив назвать задержанных убийцами. На оперативный брифинг, состоявшийся 12 декабря 2019 года, пригласили даже президента Владимира Зеленского.

"Очень не хочется, чтобы это было таким, знаете ли, в кавычках "сериалом", – сказал тогда глава государства.

Однако "сериал" таки состоялся и растянулся на многие годы.

На судебных слушаниях по избранию мер пресечения подозреваемым, их адвокаты заявляли о беспрецедентном политическом давлении на следствие.

Позже полицейские будут объяснять, что рассчитывали на признание задержанных. Но известные в ветеранских кругах Антоненко, Кузьменко и Дугарь решительно отвергали подозрения.

На первых же судебных заседаниях оказалось, что главный аргумент следствия – экспертиза видеоматериала, проведенная британским экспертом по заказу следствия. Сравнив видео слежки за подозреваемыми с записями уличных камер 2016 года, на которые, как считает следствие, попали участники покушения, пришли к выводу относительно относительной схожести походки этих людей.

Защитники критиковали экспертизу за очевидные неточности: разницу в росте Кузьменко и Антоненко, форму бороды последнего, отличавшуюся от той, что имел мужчина, замеченный возле машины Павла Шеремета в ночь перед взрывом. Но это не сразу убедило суд – Юлию Кузьменко держали в следственном изоляторе до августа 2020 года, Андрея Антоненко – до апреля 2021 года.

После полномасштабного вторжения России слушания, общественный интерес к которым уже заметно спал, прекратились вообще. Яну Дугарь мобилизовали в Вооруженные силы 25 февраля 2022 года, рассказал ее адвокат Станислав Кулик, вскоре она получила офицерское звание и сейчас руководит медицинским пунктом. Андрей Антоненко, несмотря на ночной домашний арест, тоже вернулся в ряды Сил специальных операций, где он служит по контракту. Юлия Кузьменко продолжает работать хирургом в столичной клинике "Охматдет" и занимается волонтерской поддержкой военных.

Дело фактически рассыпалось: суд должен начаться с нуля из-за замены присяжных, а доказательства причастности этих трех лиц к убийству подвергнуты сомнению.

Кстати, полиция и СБУ утверждали – убийство заказали российские спецслужбы. Однако и по сей день это остается загадкой.

Персональный враг Лукашенко

Павел Шеремет – уроженец Белоруссии. Он работал на телевидении в своей стране и России. Журналист открыто критиковал режим президента Александра Лукашенко. В 1997 году в Белоруссии его арестовали и дали два года условно.

В 2010 году Лукашенко лишил Шеремета белорусского гражданства.

Журналист покинул родину еще раньше – в конце 1990-х. Но до последнего Павел Шеремет оставался последовательным противником режима Лукашенко. Он снял фильм "Дикая охота" о политических убийствах, был соавтором книги "Случайный президент", вместе с коллегами создал оппозиционное издание "Белорусский партизан".

Бывший силовик РБ, являвшийся сотрудником белорусского антитеррористического спецподразделения "Алмаз", Игорь Макар утверждает, что Шеремета убили в Киеве по приказу спецслужб Беларуси.

"У Лукашенко есть одна черта – мстительность. Он на Шеремета очень сильно свирепствовал", – рассказывал Макар.

На обнародованной им аудиозаписи человек голосом, похожим на голос экс-глава белорусского КГБ Вадима Зайцева, отдает приказ убить журналиста.

Через четыре года после этого разговора 20 июля 2016 года Павла Шеремета взорвали в автомобиле посреди Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать погибшего семь лет назад журналиста Павла Шеремета – Людмила Станиславовна обратилась к украинцам в годовщину гибели сына, выразив поддержку народу Украины.

"Белорусам сегодня тяжело, но украинцам – труднее во много раз. Я искренне сочувствую вам и уверена, что если бы Павел был жив, он, как и я, был бы сегодня с вами", – сказала Людмила Станиславовна.

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