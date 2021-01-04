Лукашенко мог замышлять устранение Шеремета: опубликована прослушка экс-главы КГБ Беларуси

В последние годы нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко мог санкционировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Это следует из опубликованной Telegram-каналом NEXTA Live прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

На записи, сделанной якобы в апреле 2012 года, Зайцев в разговоре с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" упоминает Шеремета, который "зае*ал, б*дь".

"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б*дь, совсем, б*дь, – ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом" – говорит голос, похожий на Зайцева.

Также собеседники обсуждают способы ликвидации противников Лукашенко, которые "кукарекают" в Германии.

По словам сотрудников КГБ, "президент ждет этих четких мероприятий", методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными, поэтому стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи".

Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне активист оппозиции Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для объективного расследования преступлений режима Лукашенко.

К письму он приложил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Павла Шеремета. В них есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.

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