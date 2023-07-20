'Если бы Павел был жив, он был бы с вами!' Мать погибшего Шеремета обратилась к украинцам в годовщину его гибели

Мать погибшего семь лет назад журналиста Павла Шеремета – Людмила Станиславовна обратилась к украинцам в годовщину гибели сына, выразив поддержку народу Украины. Она живет в Минске, но в этот день намерена посетить могилу сына.

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Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Вялікі дзякуй! – сказала она всем украинцам, которые помнят и чтят память ее сына и добавила, что прекрасно понимает украинский язык, поскольку постоянно пересматривает украинские новости.

"Белорусам сегодня тяжело, но украинцам – труднее во много раз. Я искренне сочувствую вам и уверена, что если бы Павел был жив, он, как и я, был бы сегодня с вами", – сказала Людмила Станиславовна.

Павел Шеремет – уроженец Белоруссии. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах являлся заведующим белорусским бюро, а также руководителем отдела специальных информационных проектов российского ОРТ, затем – "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Известия". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Журналист погиб 20 июля 2016 в центре Киева. Под его машиной сработало взрывное устройство, когда он с утра ехал на работу.