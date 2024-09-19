Сейсмолог объяснил, угрожают ли Украине мощные землетрясения и какие регионы могут быть в опасности

У Украины очень удачное расположение – под нашей территорией нет больших тектонических разломов. Поэтому вероятность сильных землетрясений очень низка, только западные регионы могут ощутить подземные толчки из зоны Вранча в Румынии.

Видео дня

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал доктор физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Дмитрий Гринь. Он напомнил, что сильнейшее землетрясение, которое переживали киевляне, произошло в 1977 году – это было около 3-4 по шкале Рихтера.

"Украина не находится в чрезвычайно сейсмически активной зоне, поэтому крупных землетрясений не должно быть. Хотя есть примеры землетрясений магнитудой 5-6", – сказал Гринь.

Он добавил, что чем ближе к эпицентру землетрясения, тем более ощутимы будут его последствия.

"Например, запад Украины будет страдать больше от зоны Вранча. У них действительно будут шататься люстры, даже могут быть разрушения. А люди, живущие в Полтаве или Черкассах, не ощутят сильного землетрясения", – пояснил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 сентября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера. Его почувствовали в соседних странах – Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе. Эпицентр подземных толчков был расположен в уездном районе Вранча, в 130 км от границы с Украиной.

– В марте 2024 года в Украине фиксировали землетрясение на территории Ивано-Франковской области. Сейсмологи классифицировали его как "неощутимое".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!