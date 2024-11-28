Сейчас все по-другому: как делали первые искусственные елки в СССР

Искусственная елка давно стала неотделимым атрибутом новогодних праздников, и многие люди предпочитают именно ее из-за удобства и долговечности. Живые деревья нуждаются в уходе, осыпаются, а также вызывают сожаление из-за вырубки.

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А качественная искусственная елка может украшать дом много лет подряд. OBOZ.UA предлагает узнать, как именно появились первые искусственные елки в СССР и что способствовало их массовому производству.

В 1950-х годах благосостояние советских граждан начало расти, что сопровождалось спросом на новогоднюю атрибутику. Люди получали отдельные квартиры, и желание украсить дом к праздникам стало общей тенденцией. Одновременно началась активная программа восстановления пострадавших во время войны лесов и массовая вырубка новогодних деревьев становилась неприемлемой. Нужно было найти альтернативу живым елкам.

Решением стала химическая промышленность, активно развивавшаяся в СССР в рамках амбициозной программы "догнать и перегнать Америку". К тому времени в США производство искусственных елок уже было отлажено, и советские специалисты стремились создать собственные образцы. Институт игрушки начал эксперименты с новыми материалами, что позволило изготавливать игрушки и елки из этрола, полиэтилена и капрона.

В декабре 1959 г. ленинградские предприятия, в частности Охтинский химический комбинат, представили первые искусственные елки на выставке. Самая большая елка достигала 1,7 метра и была оцеплена куклами в национальных костюмах, а рядом стояли меньшие образцы высотой 90 сантиметров. Производители отмечали, что такие елки производятся в течение всего года и помогают сохранить молодые леса от вырубки.

Популярность искусственных елок быстро возросла, хотя поначалу их критиковали за отсутствие природного запаха хвои. Этот вопрос частично решался с помощью специальных аэрозолей с хвойным ароматом, хотя они так и не стали популярны среди потребителей. В то же время искусственные елки способствовали появлению миниатюрных елочных украшений, пенопластовых Дедов Морозов и Снегурочек, а также электрических гирлянд.

Старые советские елки сегодня уже являются частью истории, а новые материалы позволяют создавать деревца, почти идентичные живым. Однако в этих первых пластмассовых елках сохранилась особенная атмосфера, вызывающая ностальгию по прошлому. Их часто коллекционируют как память о прошлой эпохе.

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