И тут виноват дефицит: как мандарины стали символом Нового года в СССР

Салат оливье, бутылка шампанского, елка с мишурой и, конечно, мандарины – это непременные атрибуты советского Нового года. Интересно, что с зимним праздником стали ассоциироваться именно тропические фрукты.

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OBOZ.UA рассказывает, как и почему мандарины стали символами Нового года в эпоху СССР. Виноват в этом дефицит.

Доподлинно неизвестно, где и когда начали выращивать первые деревья мандарина. Одни историки говорят, что родина этих цитрусовых – Древний Китай, там даже чиновники, носившие оранжевую одежду, называли мандаринами. Именно в Китае было принято дарить два мандарина на Новый год. Здесь дело в суевериях и лингвистике: в китайском языке слова "золото" и "два мандарина" звучат очень похоже. Так что в восточной традиции эти фрукты стали своеобразным пожеланием богатства в следующем году.

В Западной Европе мандарины появились гораздо позже. Лишь в 1805 году первое мандариновое дерево высадили в ботаническом саду города Лион.

В Российскую империю мандарины впервые завезли из Германии в 70-х годах XIX века. Конечно, они не сразу стали символами рождественско-новогодних праздников, ведь успевали созревать только к декабрю, из-за чего доставить удавалось в конце января.

Как только плантации мандариновые появились в Грузии, срок доставки сократился. Так что возникла новая традиция – покупать на праздничный стол настоящий цитрусовый деликатес. Иногда мандарины даже вешали на елку, предварительно обмотав фольгой.

Однако вплоть до 60-х годов XX века мандарины относились к категории дорогого и редкого лакомства.

В 1963 году в СССР прибыл первый сухогруз с мандаринами из Марокко, а еще через год подписали соглашение об импорте мандаринов из Израиля.

С тех пор мандарины начали доставлять регулярно и в канун новогодних праздников. Цена резко упала. Часто это были единственные свежие фрукты на праздничном столе, которые мог позволить себе советский человек на новогодний стол.

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