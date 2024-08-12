'Сейчас непростые времена': Порошенко на International Political Camp призвал стоять бок о бок с Украиной

Петр Порошенко в Ужгороде встретился с участниками International Political Camp – масштабного международного проекта, объединившего десятки молодежных лидеров и членов парламентов из разных стран. Проект организовала ВОО "Солидарная молодежь" при поддержке международных партнеров.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Украинская молодежь была главной движущей силой, которая изменила геополитику на Майдане и определила судьбу Украины в ЕС. Украинская молодежь – это то самое невероятное поколение, которое, не колеблясь, встало на защиту страны в 2022 году и борется за наше право на полноценное членство в ЕС и НАТО. Сегодня на этом кемпе молодежь из Швеции, Германии, Польши, Литвы, Австрии, Словакии и Чехии – это уже лидеры Европы, которые стремятся к изменениям и поддерживают Украину в ее евроинтеграционном пути. Которые точно знают, что Россия – это угроза всему Свободному Миру", – отмечает Порошенко.

Пятый президент, выступая и общаясь с молодыми лидерами, призвал укреплять поддержку Украины, верить в ее победу и содействовать членству нашего государства в ЕС и НАТО.

"Сейчас непростое время, непростое испытание, которое проходит Украина. Пять лет моей каденции избегал войны, и это было очень непросто. В 2014 году, когда я был избран, у нас не было армии, не было денег, не было международной коалиции. Но сегодня поводов быть оптимистами гораздо больше, чем в августе-сентябре 2014 года. Я убежден – победа будет за нами", – отметил Порошенко.

"Обрести мир – это сохранить демократию, сохранить свободу, сохранить верховенство права, сохранить украинские ценности как европейские ценности, и в этом нам нужна ваша помощь, а не только деньгами и оружием. Вот почему мы здесь", – заявил Порошенко.

"90% украинцев стремятся, чтобы Украина была членом НАТО. Та же цифра – членство в ЕС. Это ценностная система. Это не система выгод, денег, а это система ценностей. Поэтому люди в странах-членах ЕС живут лучше, чем люди за их пределами. Справедливости там больше, демократии там больше", – сказал Порошенко.