Сейчас кажется дикостью: каким способом сбивали температуру в СССР

В эпоху СССР медицинская система имела свои особенности, некоторые из которых сегодня могут показаться странными или опасными. Лечение часто базировалось на старых, не всегда научно обоснованных и радикальных методах. Один из таких способов заключался в снижении высокой температуры водкой.

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Часто этот метод применяли без медицинских рекомендаций, поскольку тогда отсутствовала четкая информация о его опасности. OBOZ.UA рассказывает, почему обтирание водкой было таким популярным и объясняет, почему этот способ опасен.

В эпоху СССР полки аптек не изобиловали жаропонижающими средствами. Да и с записью к врачу часто возникали трудности – приходилось выжидать длинные очереди. На помощь приходили народные методы.

Считалось, что спирт быстро улетучивается с поверхности кожи, "забирая тепло" и снижая температуру тела. Для процедуры использовали водку, иногда разбавленную водой. Ею смачивают ткань и протирали лоб, грудь, руки и ноги больного, после чего укрывали его легким покрывалом.

На самом деле, этот метод был очень опасным, особенно для детей. Водка легко проникает через кожу в организм и может привести к интоксикации ослабленного организма. А попадающий в кровь спирт может спровоцировать отравление и ухудшить состояние пациента.

Обтирание водкой иногда даже повышало нагрузку на сердце и другие органы. Это связано с тем, что организм начинал активно компенсировать потерю тепла, пытаясь согреться, что вызвало дополнительный стресс для организма.

Под влиянием спирта сосуды расширяются, что и создает иллюзию, что температура тела снижается. На самом деле, такое обтирание может привести к нарушению терморегуляции, поскольку сосуды не могут адекватно реагировать на изменения температуры.

В случае, когда обтирание спиртом применялось при высокой температуре и без должного контроля, можно было добиться радикального эффекта переохлаждения. Это особенно опасно для детей, чей организм гораздо чувствительнее к температурным изменениям.

Сегодня врачи не рекомендуют метод обтирания водкой, поскольку существуют более эффективные и безопасные средства для борьбы с высокой температурой.

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