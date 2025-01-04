Почему в СССР детям ложками запихивали рыбий жир и из чего его делали

Едва ли не каждый ребенок советской эпохи знал, что такое рыбий жир. Это средство было настоящей панацеей от всех болезней – его назначали как профилактическое средство от многих заболеваний, таких как рахит, анемия, туберкулез и т.д. В СССР рыбий жир ложками давали детям в садах, пионерских лагерях и, конечно, дома.

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Однако оказалось, что с этим продуктом было не все так однозначно, так что со временем его даже запретили. OBOZ.UA рассказывает, почему советским детям постоянно давали рыбий жир и из чего его делали

Полезен ли рыбий жир

Действительно, рыбий жир является одним из богатейших природных источников витамина D, который необходим для крепости костей и зубов. Особенно важен этот витамин для детей в период активного роста. Несмотря на все полезные свойства, рыбий жир обладал очень неприятным вкусом и запахом. Именно поэтому дети часто отказывались его пить, и родителям приходилось прибегать к разным уловкам.

Настоящий полезный жир получают из печени рыбы, чаще всего из трески.

Советская профилактика и лечение рыбьим жиром

Рыбий жир в жидкой форме был в эпоху СССР самым доступным средством лечения и профилактики болезней. По консистенции и цвету он походил на растительное нерафинированное масло, но запах был слишком резкий, похожий на вонь протухшей рыбы.

Партия начала проводить активную пропаганду чудо-средства – в каждой столовой висели плакаты с информацией о пользе рыбьего жира, содержащей ценные омега-6 и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, витамин D, йод, фосфор, витамин А и Э.

С течением времени емкости с рыбьим жиром стали массово продавать в государственных аптеках и магазинах санитарии и гигиены. После Второй мировой войны производство вышло новый уровень – рыбий жир выпускать во флаконах разного объема: от 50-100 миллилитров, а также в больших емкостях по 1, 2 и 3 литра.

Врачи прописывали средство детям дошкольного и школьного возраста. Как правило, дозировка составляла 15 мл в день, то есть 1 столовая ложка.

Средство действительно сначала изготовляли из печени трески, а затем перешли более доступным способом. Жир получали из отходов рыбной продукции.

В 70-х годах состоялась проверка рыбьего жира, производимого в промышленных масштабах. И после чудо-средство запретили. Оказалось, что кроме витаминов в состав входили вредные вещества. На переработку в промышленных масштабах уходили все части рыбы, в том числе отходы. Ученые определили, что опасные для здоровья химические вещества начали накапливаться в организме, а под удар попали дети, которых ежедневно кормили некачественным жиром.

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