Сегодня ему исполнилось бы 56: в Киеве и Николаеве почтили память поэта и воина Глеба Бабича

В Киеве и Николаеве друзья и близкие почтили память поэта, ветерана войны против российской агрессии, соучредителя ОО "Res_Publika. Братья по Оружию" и общественного деятеля Глеба Бабича. В канун его 56-го дня рождения в родной город Глеба – Николаев – приехали друзья и собратья. На улице, получившей название в честь Бабича, установили 84 адресных табличек.

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Почтить память Героя пришли представители общественной организации "Солидарное дело общин", членом которой был Бабич, а также экспрезидент Петр Порошенко вместе с супругой. Об этом политик рассказал в соцсетях.

"Если кто вам скажет, что со временем меньше болит, знайте, что это неправда. Со временем ты учишься трансформировать боль в действии – воплощать память о друзьях в книги, воспоминания, фильмы, улицы их имени, помощь боевым собратьям. Сегодня третий день рождения Глеба Бабича, который мы встречаем без него", – написал в соцсетях Петр Порошенко.

"Друг, нам всем тебя очень не хватает. И я часто думаю, насколько больше крутых вещей мы могли бы совершить вместе, если бы твоя жизнь не оборвала война.

Вспомните и вы сегодня Глеба таким, каким я его знал – поэтом, активистом, воином, философом и просто нашим Святым Николаем. Честь, брат!", – пишет пятый президент.

До 2019 года Глеб был командиром взвода 10 ОГШБр. После 24 февраля 2022 стал бойцом сил ТрО Киева. Он погиб 28 июля 2022 возле Изюма в Харьковской области.

Сочинил более 500 песен и стихов. Песни на стихи Глеба Бабича исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Довольно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, кто держит небо над Рождеством" и "Не покинь".

Глеб Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии. Комплексы оптической разведки, которые он спроектировал вдоль линии фронта, спасли многие жизни украинских воинов. Ветеранская организация "Res_Publika. Братья по Оружию" теперь его имя, а его участники с начала полномасштабного вторжения воюют на фронте.

В октябре 2023 года инициативная группа киевлян предложила переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича. В приложении "Киев Цифровой" состоялось голосование. В январе 2024 года Киевсовет принял решение о переименовании улицы в честь Героя и Поэта.

В конце июля 2024 г. в честь погибшего в войне военнослужащего была переименована бывшая улица 8 Марта, расположенная в Заводском районе Николаева.