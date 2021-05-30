Сдают соседи, следят в соцсетях – рассказываем о новых правилах жизни в оккупированном Крыму

Оккупанты заставляют крымчан сотрудничать с ними. Давят и угрожают проблемами на работе. Преследуют за проукраинскую позицию.

26 мая подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию на продление ареста журналисту Крим.Реалии Владиславу Есипенко. Его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Есипенко снимал опросы и освещал экологические проблемы, которые появились из-за деятельности "власти" на полуострове. Журналист, который сейчас находится в Симферопольском СИЗО, рассказал о пытках и издевательствах. И это не единичный случай.

Рассказываем, как сейчас живется проукраински настроенным жителям оккупированного Крыма.

Писать доносы начали с первых дней оккупации. Тогда предоставляли информацию об активистах и журналистах, которые не покорялись русским захватчикам. Написать "письмо" мог коллега или начальник из-за того, что ты не разделяешь пророссийские взгляды.

Видео дня

Теперь ситуация несколько изменилась и соседи могут распространить о тебе клевету, если ты с ними поссорился. 66-летнюю Галину Довгополую оккупанты схватили в ноябре 2019 года. Инкриминировали ей так называемую госизмену и отправили в тюрьму Лефортово. Знакомые говорят – пострадала из-за своей позиции и смелости.

"Галя никогда не скрывала, что она против России и оккупантов. Она им всем все говорила в лицо. Правда, проблемы начались в 2019 году, когда с ней по соседству поселились русские. Постоянно то цветы ей истопчут, то пьяный дебош закатят. Она с ними ссорилась как могла и говорила им все, что могла. Наверное, они на нее заявление накатали", – говорит одна из знакомых пожилой женщины (данные скрыты в целях безопасности).

В российской тюрьме Галину била сокамерница, а 25 февраля 2020 стало известно, что она исчезла, и украинская омбудсмен Людмила Денисова просила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову выяснить местонахождение украинки. Уже 24 марта 2021 подконтрольный России Севастопольский суд вынес очередной приговор – 12 лет заключения "гражданке Д." (а всего оккупанты трижды продлевали меру пресечения для пенсионерки в виде содержания под стражей). По словам Денисовой, речь о Галине Довгополой. Сразу же омбудсмен призвала международные правозащитные организации "применить все возможные инструменты" для освобождения украинцев из российских тюрем. С тех пор местонахождение Галины Довгополой неизвестно.

Российские спецслужбы используют шпионов в борьбе с крымскими татарами. Статья, по которой судят представителей крымскотатарского народа, – участие в запрещенной в России партии Хизб-ут-Тахрир.

Для этого в мечети и в круг общения вводят агентов. На судах они дают ложные показания против людей.

Одна из причин написания доносов – конкуренция за рабочие места. Причиной стало переселение полумиллиона россиян на территорию Крыма. Жители полуострова жалуются на то, что новым землякам обеспечили приоритет в устройстве детей в учебные заведения, получении медицинской помощи и трудоустройстве.

"Уже давно с коллегами общаюсь только "привет" и "пока". У нас в коллективе преимущественно материковые россиянки, которые лгут начальству, разносят сплетни. Так они выдавливают крымчан. Мою коллегу уволили из-за "разговоров о политике", хотя она и "ватница" (сторонница России. – Ред.)", – говорит Анастасия из оккупированной Евпатории.

Одним из инструментов поиска несогласных являются социальные сети. Активистов ищут по комментариям, лайкам и постам в Facebook или Вконтакте. Опасно даже иметь учетную запись в популярных мессенджерах – из-за прослушивания.

Более подробно за украинцами в Крыму следят перед значимыми праздниками – это День Независимости Украины, день рождения Тараса Шевченко, день начала оккупации – 26 марта и день депортации крымскотатарского народа.

"У нас становится хуже связь и интернет. В эти дни что-то отправлять стоит с осторожностью, потому что вычислят и все – без работы, без денег. Я в марте решила день рождения Шевченко отпраздновать. На следующий день вижу, а мои знакомые меня обходят стороной, а затем с работы уволили и уже даже уборщицей не берут. Наказывают", – говорит Яна из оккупированной Алушты.

Крымчане рассказывают – силовики угрожают и давят. Требуют у людей данные на их друзей, переехавших из Крыма, или друзей их детей, которые поехали учиться в Украину.

"Запугивали проблемами на работе, ухудшением оценок у моего ребенка. Я просто позвонила подруге и расплакалась, я не знала, что делать", – рассказывает жительница оккупированного Симферополя Анна.

Российские оккупанты делают все, чтобы те, кто имеют проукраинские взгляды, ехали из Крыма. Активистам и несогласным отказывают в работе, за ними устанавливается постоянное наружное наблюдение. Страдают их дети – им занижают оценки в школе, придирчиво относятся учителя.

Родственников и знакомых тоже не обходят – вызывают в участки, буллят на работе, звонят и угрожают.

По данным Крымской правозащитной группы, за 8 лет оккупации Крыма Россия незаконно арестовала 170 граждан Украины.

По состоянию на 30 мая 2021 года 111 человек незаконно сидят в российских тюрьмах.

74 – преследуются оккупационными властями за якобы участие в запрещенной на территории России организации Хизб ут-Тахрир. Шесть человек незаконно преследуют из-за причастности к батальону Номана Челебиджихана.

Пятеро – за участие в религиозной организации Свидетели Иеговы, а 28 – за непринятие российской оккупации. РФ обвиняет их в участии в Революции Достоинства и призывам к свержению так называемого конституционного строя.

За 8 лет были освобождены из мест несвободы 59 граждан Украины.

По данным организации КримSOS, с начала незаконной оккупации Крыма на полуострове жертвами насильственных исчезновений стало 44 человека. Живыми нашли 19 граждан Украины, трое были незаконно арестованы, а одного удалось экстрадировать.

Шесть активистов нашли мертвыми.

Судьба еще 15 граждан до сих пор неизвестна.