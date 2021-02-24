1. В Севастополе началось рассмотрение по существу “дела” 66-летней жительницы города Галины Павловны Довгополой, которую оккупанты задержали в ноябре 2019 года, после чего арестовали и этапировали в московское СИЗО Лефортово. Обвиняют в “шпионаже” в пользу Украины. Пенсионерке грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

2. 23 февраля 2014 года Крым боролся за свое европейское будущее в составе единой и неделимой Украины. Более 15 тысяч человек под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на площади Ленина в центре Симферополя. На лозунг “Слава Украине” тысячи человек отвечали “Героям Слава!”. Но все только начиналось, и худшее ждало всех нас впереди

3. В Крыму певица Юлия Качула презентовала альбом украиноязычных песен “Небо — вище там, де ми!”. Сборник песен опубликован на ее странице в YouTube. “Это неопубликованные песни, на которые уже были сделаны аранжировки, которые я укомплектовала вместе с аудиосборником, записанным еще в 2007-м. Это наш с отцом вклад в украинскую (и не только) музыку, песню, культуру. Хотя песенного семейного материала еще хватит, наверное, до конца жизни. Мечтаю спеть их с оркестром. Эти песни стоят того, чтобы быть услышанными”.

4. Украина ввела санкции против “Спортмастера” из-за работы этой сети магазинов в оккупированном россией Крыму, сообщила пресс-служба СБУ. По информации ведомства, МИД неоднократно обращался с соответствующими нотами в госорганы Сингапура (где находится Sportmaster Operations Pre. Ltd — учредитель сети “Спортмастер”), но они остались без рассмотрения и реагирования

5. Российскому актеру Артему Черненко на три года запретили въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного россией Крыма. Рашист выдворен из страны обратным рейсом в Дубай, откуда прилетел и пытался попасть в Украину

6. Константинов заявил, что посмотрел фильм-расследование небутерброда о дворце путина в Геленджике, который напомнил ему “просто дом или дачу”. При этом Константинов подтвердил намерения разорвать Крым в клочья ради своего хозяина, который обеспечивает коллаборанта иллюзорным ощущением свободы: “История, которая произошла с Навальным, ни в коем случае это нельзя недооценивать. Потому что это люди, которые воюют с россией. С россией воюют серьезные силы, западные силы. Почему воюют? Мы об этом много говорили. Не хотят они еще одного равноценного партнера иметь. По большому счету, хотят поставить на колени. Мы позволим, чтобы нас разрушили, и они нас разрушат, как это сделали с СССР. Разрушили великую страну. И для этого используются проверенные методы. Когда я смотрел эти ролики или весь этот интернетный шквал информации, который выбрасывался, во мне не было вообще никаких эмоций. Ну показывают дом или дачу. Ну послушайте! Да этому человеку мы все должны 44 дворца отдать. Просто в Крыму мы готовы все отдать за то, что он спас Крым от того, что должно было здесь происходить. Он всю страну спас, всю россию спас”ать по-новому стали с 20 февраля

8. Окупований Крим, с. Поштове (до 1945 року — Bazarçıq). Місцева секта путлєр’югенду “Альмінські соколи” провела для малят-путінят поштовської школи майстер-клас “Будєм родінє служить” по розбиранню-збиранню автомата, спорядженню магазину та використанню ЗІЗ. Хайль путлєр!

9. Окупований Крим, смт. Нижньогірський (до 1944 — Seyitler). Школа загального режиму №2. У день окупанта кілька живих хлопчиків і дівчаток вимовили магічне заклинання “присяга”, яке викликає з пекла дух рускава міра, і перетворилися… на путлєр’югенд. Ось так воно діє h

10. Окупований Крим, Нижньогірський район. Груповий акт приведення дітлашні до путлєр’югендовської присяги на вірність рейху стався в селах Желябовка (до 1856 — Çaya), Кісточківка (до 1945 — Büyük Eşkene), Жемчужина (до 1948)

11. Окупований Крим, с. Каштанове. Каштанівська школа загального режиму. Малята-путінята вітають окупантів з днем окупанта. / Радянський Крим, Євпаторія, дитячий санаторій НКВС, 1940. А в іншому, звісно, мразія — дуже мирна держава

12. Коммуняки в оккупированном Севастополе повесили баннер, с которого поздравили вату “с днем советской армии”. Видимо, российская их больше не устраивает

13. 77 років тому в СРСР пройшла операція “Чечевица”. У 1944 році близько 500 000 чоловік депортували з Чечні і Інгушетії до Киргизстану, Казахстану, Сибіру. ½ загинула на засланні. Тільки хвора людина може святкувати сьогодні день “захисника”, який насправді є загарбником і вбивцею

P.S. 103 года назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросами Черноморского флота россии, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан — первый глава правительства Крымской Народной Республики, организатор I Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автор стихотворения “Ant etkenmen” (“Я поклялся”), которое позднее стало крымскотатарским национальным гимном. В этот же день, но уже в 1944 году, советский оккупационный режим приступил к тотальной депортации ингушского и чеченского народов. Со своей земли были изгнаны от 500 до 650 тысяч человек. Спустя неполных три месяца, 18 мая 1944 года, депортации подвергся и крымскотатарский народ. Я целиком и полностью разделяю мнение наших крымчан, которые понимают, что российский “защитник” на самом деле является захватчиком и убийцей

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