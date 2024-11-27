Сдавал врагу военные госпитали и пытался поджечь электроподстанцию: в Кропивницком был задержан агент ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Кропивницкого, который с августа 2024 года работал как агент ФСБ РФ. 21-летний парень пытался сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром в Кировоградской области.

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Кроме того, помощник оккупантов собирал информацию о техническом состоянии энергосооружений, отслеживал локации военных госпиталей и зданий ТЦК и СП. Пресс-служба СБУ сообщила, что в ходе спецоперации масштабная диверсия ФСБ предотвращена, а пособник агрессора задержан.

Украинца россияне дистанционно завербовали в августе 2024-го. Внимание российских спецслужб он привлек своими прокремлевскими комментариями в Telegram-каналах страны-агрессора.

Сначала он выполнял проверочные задания, передавал через мессенджер отметки объектов на Google Maps, текстовые разъяснения и фото.

Впоследствии предатель получил новую, более сложную задачу: проникнуть на территорию ключевой электроподстанции региона и поджечь ее с помощью легковоспламеняющейся смеси. Возгорание он должен был снять на камеру телефона.

За это россияне обещали заплатить агенту 200 тысяч рублей.

Сотрудники СБУ задержали преступника на горячем, когда он проводил доразведку вблизи цели. Изъят мобильный телефон предателя с анонимным чатом в мессенджере, который использовался для коммуникации с куратором из ФСБ.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, уточнил Офис генерального прокурора.

Украинцу грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента ФСБ, который передавал координаты для подготовки новых ракетно-дроновых ударов России по Николаеву. Задержанным оказался 43-летний технический работник местного облтеплоэнерго.

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