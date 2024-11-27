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Сдавал врагу военные госпитали и пытался поджечь электроподстанцию: в Кропивницком был задержан агент ФСБ. Фото

Дарья Дурова
Общество
2 минуты
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Сдавал врагу военные госпитали и пытался поджечь электроподстанцию: в Кропивницком был задержан агент ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Кропивницкого, который с августа 2024 года работал как агент ФСБ РФ. 21-летний парень пытался сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром в Кировоградской области.

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Кроме того, помощник оккупантов собирал информацию о техническом состоянии энергосооружений, отслеживал локации военных госпиталей и зданий ТЦК и СП. Пресс-служба СБУ сообщила, что в ходе спецоперации масштабная диверсия ФСБ предотвращена, а пособник агрессора задержан.

Украинца россияне дистанционно завербовали в августе 2024-го. Внимание российских спецслужб он привлек своими прокремлевскими комментариями в Telegram-каналах страны-агрессора.

Сначала он выполнял проверочные задания, передавал через мессенджер отметки объектов на Google Maps, текстовые разъяснения и фото.

Впоследствии предатель получил новую, более сложную задачу: проникнуть на территорию ключевой электроподстанции региона и поджечь ее с помощью легковоспламеняющейся смеси. Возгорание он должен был снять на камеру телефона.

За это россияне обещали заплатить агенту 200 тысяч рублей.

Сдавал врагу военные госпитали и пытался поджечь электроподстанцию: в Кропивницком был задержан агент ФСБ. Фото

Сотрудники СБУ задержали преступника на горячем, когда он проводил доразведку вблизи цели. Изъят мобильный телефон предателя с анонимным чатом в мессенджере, который использовался для коммуникации с куратором из ФСБ.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, уточнил Офис генерального прокурора.

Украинцу грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание состоялось вблизи электроподстанции

Как сообщал OBOZ.UA, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента ФСБ, который передавал координаты для подготовки новых ракетно-дроновых ударов России по Николаеву. Задержанным оказался 43-летний технический работник местного облтеплоэнерго.

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