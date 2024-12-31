Щедрый вечер: веселые и трогательные щедривки

31 декабря для украинцев – не только канун Нового года, но и Щедрый вечер, праздник Маланки. Как и в Сочельник, готовили кутью, но поскольку Рождественский пост уже завершился, на стол ставили также мясные и молочные блюда. Принято было также выносить дидуха – это сноп пшеницы, который вносят на Сочельник. Интересным элементом издавна была праздничная интермедия вождения козы – театрализованное представление, сопровождавшееся песнями и шутками.

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А с первой звездой дети и молодежь шли щедровать. Традиции обрядовых щедривок имеют давнюю многовековую историю. OBOZ.UA публикует лучшие праздничные щедривки.

***

Ой сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Пришла до Нього Божа Мати,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ой, дай, Сину, райські ключі –

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Одімкнути рай і пекло,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Випустити грішні душі.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Одні си не пускати:

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Що налаяла отца й матір,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Не налаяла, а подумала.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Гарно й щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Добрі будуть справи й дії,

Ваші справдяться надії!

Миру й щастя вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

І народ повсюди

Весело співа.

В тих піснях лунають

Мудрії слова.

На добро і спокій,

Щастя та любов

Шле благословення

Віщий дзвін церков!

Щоб на нашу землю

Повернувся мир,

Наших українців

Бог благословив!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

Василева мати

Пішла щедрувати,

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Пішла щедрувати,

На ризи збирати.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Зібрала на ризи

Та все золотії.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

А у тії ризи

Христос убирався.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Христос убирався,

В Йордані хрещався.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Ой рясна-красна в лузі калина.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А ще найкраща батькова дочка.

Щедрий вечір, добрий вечір!

По двору ходить – як місяць сходить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

В сінечки ввійшла – як зоря зійшла.

Щедрий вечір, добрий вечір!

В світлоньку ввійшла – світлонька сяє.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Світлонька сяє, родина встає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Родина встає, шапки знімає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Шапки знімає, дочку вітає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

***

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого –

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом –

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками – хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний –

Руки в боки й вихилясом –

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки –

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о традициях Маланки.

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