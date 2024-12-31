Щедрый вечер: веселые и трогательные щедривки
31 декабря для украинцев – не только канун Нового года, но и Щедрый вечер, праздник Маланки. Как и в Сочельник, готовили кутью, но поскольку Рождественский пост уже завершился, на стол ставили также мясные и молочные блюда. Принято было также выносить дидуха – это сноп пшеницы, который вносят на Сочельник. Интересным элементом издавна была праздничная интермедия вождения козы – театрализованное представление, сопровождавшееся песнями и шутками.
А с первой звездой дети и молодежь шли щедровать. Традиции обрядовых щедривок имеют давнюю многовековую историю. OBOZ.UA публикует лучшие праздничные щедривки.
***
Ой сів Христос вечеряти,
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Пришла до Нього Божа Мати,
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ой, дай, Сину, райські ключі –
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Одімкнути рай і пекло,
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Випустити грішні душі.
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Одні си не пускати:
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Що налаяла отца й матір,
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Не налаяла, а подумала.
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
***
Щедрий вечір, добрий вечір –
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові,
Вдачу мали гарну й щиру
І жили в умовах миру.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб забрав з думок неспокій,
Дав багато мирних років.
***
Гарно й щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Добрі будуть справи й дії,
Ваші справдяться надії!
Миру й щастя вам бажаю!
З Новим роком вас вітаю!
***
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
І народ повсюди
Весело співа.
В тих піснях лунають
Мудрії слова.
На добро і спокій,
Щастя та любов
Шле благословення
Віщий дзвін церков!
Щоб на нашу землю
Повернувся мир,
Наших українців
Бог благословив!
***
Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
Як по селах ми ходили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону – янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.
Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!
***
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
***
Василева мати
Пішла щедрувати,
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Пішла щедрувати,
На ризи збирати.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Зібрала на ризи
Та все золотії.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
А у тії ризи
Христос убирався.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Христос убирався,
В Йордані хрещався.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Ой рясна-красна в лузі калина.
Щедрий вечір, добрий вечір!
А ще найкраща батькова дочка.
Щедрий вечір, добрий вечір!
По двору ходить – як місяць сходить.
Щедрий вечір, добрий вечір!
В сінечки ввійшла – як зоря зійшла.
Щедрий вечір, добрий вечір!
В світлоньку ввійшла – світлонька сяє.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Світлонька сяє, родина встає.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Родина встає, шапки знімає.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Шапки знімає, дочку вітає.
Щедрий вечір, добрий вечір!
***
Старий Рік минає,
Новий наступає,
Новий наступає!
Пане Господарю,
Великий Владарю,
Великий Владарю!
Дайте нам з полиці
Із медом пшениці,
Із медом пшениці!
А ще щось такого –
До того смачного,
До того смачного!
Не дайте нам стояти,
Впускайте до хати,
Впускайте до хати!
Новий Рік приходить,
Щастя в дім приносить,
Щастя в дім приносить!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочко,
Йди з хати до хати
Добрих друзів добрим словом –
Серцем привітати.
Пироги, вилазьте з печі,
Наливайтесь, вина.
Добрий вечір, щедрий вечір,
Мати Україна.
Килим, килим, веселочко,
Клич гостей в оселі,
І співанкою гучною
Піднімись до стелі.
Стали в парі, стали в парі
Стрілочки-сестриці.
Вище чари, повні чари.
Чари-чарівниці.
Вітер басом, вітер басом,
А скрипками – хуга.
Бубон місяця нагрівся
Від пруга до пруга.
Сніговиця білолиця
І Мороз червоний –
Руки в боки й вихилясом –
Аж регочуть гони.
Хто там, хто там в шибку стука?
Може, гість далекий?
Може, змерзли біля вікон
Молоді смереки –
То щедрівка-мандрівочка
Йде з хати до хати…
Добрий вечір, щедрий вечір,
Україно-мати.
Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о традициях Маланки.
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