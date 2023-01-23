СБУ задержала агента РФ, который пытался устроиться в Сумскую ОВА: должен был собирать секретную информацию. Фото и видео

Служба безопасности Украины задержала российского агента, пытавшегося устроиться в Сумскую областную военную администрацию. Злоумышленник должен был собирать для врага секретную информацию.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, мужчина получил задачу проникнуть в ряды работников Управления оборонной работы ОВА.

По заданию российских кураторов он должен был собирать засекреченные данные о системе защиты региона в условиях войны. Информацию злоумышленник собирался передавать по закрытым каналам электронной связи.

Контрразведчики разоблачили агента РФ и задержали его у здания местного ОВА.

Предателем оказался житель Сум, который ФСБ РФ завербовало еще до начала широкомасштабного вторжения России. Он имел пророссийские убеждения и согласился на сотрудничество. Кроме того, злоумышленник за подрывную деятельность должен получать денежное вознаграждение в криптовалюте.

Злоумышленник также разведывал места дислокации и перемещения ВСУ на территории региона. Кроме того, он собирал личные данные местных правоохранителей и их семей.

По месту жительства предателя был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены: российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть Главного управления разведки России. Участники группировки корректировали ракетные удары по Днепру. В частности, задержаны 7 российских агентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области СБУ задержала последовательницу коллаборанта Стремоусова. Гражданка РФ, много лет живущая в Украине, распространяла враждебную пропаганду.

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