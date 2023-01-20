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СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
3 минуты
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СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть Главного управления разведки России. Участники группировки корректировали ракетные удары по Днепру.

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В частности, задержаны 7 российских агентов. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Установлено, что злоумышленники передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры города, в частности энергогенерирующих предприятий.

Эти данные россияне использовали для подготовки и осуществления ракетных атак. После обстрелов злоумышленники приходили на места прилетов, чтобы оценить последствия и при необходимости скорректировать оккупантов.

Вероятно, группировка агентов была причастна к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото
СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото
СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото
СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото

Кроме того, приспешники россиян собирали данные о базировании и перемещении украинских защитников на территории региона, в частности, их интересовали позиции украинской системы противовоздушной обороны.

Оккупантам информация передавалась через резидента группы, которым оказался гражданин России. Он бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную пророссийскую ОО. Ее представители выступали за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной РФ.

В дальнейшем злоумышленник сбежал в страну-агрессорку, где его завербовали кадровые сотрудники ГРУ. По их указаниям он создал собственную агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников самодельные взрывные устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом, а также прокремлевскую литературу.

Фигурантам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото
СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото
СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото
СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото

Как писал OBOZREVATEL, 14 января страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. Ракета Х-22 попала в жилой дом. В результате погибли 45 человек, среди них дети. 17 человек считаются пропавшими без вести.

В Швеции пообещали не допустить того, чтобы государство-агрессор Россия осталась безнаказанной за ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибли люди. Власти страны, которая сейчас председательствует в ЕС, назвали действия Кремля военным преступлением.

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