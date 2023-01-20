СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру. Фото

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть Главного управления разведки России. Участники группировки корректировали ракетные удары по Днепру.

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В частности, задержаны 7 российских агентов. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Установлено, что злоумышленники передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры города, в частности энергогенерирующих предприятий.

Эти данные россияне использовали для подготовки и осуществления ракетных атак. После обстрелов злоумышленники приходили на места прилетов, чтобы оценить последствия и при необходимости скорректировать оккупантов.

Вероятно, группировка агентов была причастна к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Кроме того, приспешники россиян собирали данные о базировании и перемещении украинских защитников на территории региона, в частности, их интересовали позиции украинской системы противовоздушной обороны.

Оккупантам информация передавалась через резидента группы, которым оказался гражданин России. Он бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную пророссийскую ОО. Ее представители выступали за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной РФ.

В дальнейшем злоумышленник сбежал в страну-агрессорку, где его завербовали кадровые сотрудники ГРУ. По их указаниям он создал собственную агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников самодельные взрывные устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом, а также прокремлевскую литературу.

Фигурантам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как писал OBOZREVATEL, 14 января страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. Ракета Х-22 попала в жилой дом. В результате погибли 45 человек, среди них дети. 17 человек считаются пропавшими без вести.

В Швеции пообещали не допустить того, чтобы государство-агрессор Россия осталась безнаказанной за ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибли люди. Власти страны, которая сейчас председательствует в ЕС, назвали действия Кремля военным преступлением.

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