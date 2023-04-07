СБУ сообщила о подозрении скрывающемуся в оккупированном Крыму ''политологу'' Медведчука

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "политологу" одного из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, скрывающегося в оккупированном Крыму. Речь идет об Александре Лазареве, который помогает агрессору в войне против Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленник еще до начала широкомасштабного вторжения РФ входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.

Сам он непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.

С этой целью Лазарев был частым "гостем" в эфире подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia Today".

Он неоднократно оправдывал агрессивную политику РФ и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной". После 24 февраля 2022 года Лазарев скрыто уехал за границу.

В настоящее время он проживает в Крыму и присоединился к ближайшему окружению гауляйтера оккупированного Россией полуострова Сергея Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Напомним, стражи порядка задержали интернет-агитатора из Бучи Киевской области, который оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и популяризировал группу "Вагнера". Злоумышленник, находясь в эвакуации, в соцсетях сожалел, что захватчикам не удалось "взять Киев за три дня".

Сотрудники контрразведки СБУ задержали очередного российского осведомителя в Запорожье. Он фиксировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в облцентре, нанесенном 22 марта войсками РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении "министру связи "ДНР". Еще одним злоумышленником является "замдиректора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!