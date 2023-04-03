СБУ сообщила о подозрении "министру связи "ДНР", который помог РФ поставить на "прослушку" жителей Донецка
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении "министру связи "ДНР". Еще одним злоумышленником является "замдиректора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс".
Они помогли стране-агрессору России поставить на "прослушку" жителей Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Министр связи "ДНР" организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" на базе захваченного оборудования украинских операторов связи в оккупированных районах области. А "заместитель директора" местного "Феникса" помог РФ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию компании .
Благодаря этому оккупантам удалось принудительно перевести местных жителей на российскую телефонную сеть.
Таким образом, ФСБ РФ получила полный доступ к персональным данным абонентов и информации об их контенте.
Кроме того, российская спецслужба использует подконтрольный телефонный оператор для распространения СМС-рассылок с дезинформацией о ситуации на фронте и внутриполитической обстановке в регионе.
Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Им грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время приспешники захватчиков находятся на временно оккупированной территории востока Украины.
Напомним, за пытки гражданских в Херсонской области будут судить 9 приспешников оккупантов. Все обвиняемые ранее работали в правоохранительных органах, в том числе бывший руководитель Службы безопасности Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали инспектора Черниговского пограничного отряда, работавшего на Россию. Предатель был завербован российским ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ благодаря масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. В состав группы входило восемь местных жителей, среди прочего помогавших врагу готовить ракетные удары по объектам "Укрзализныци".
- В Киевской области, а также в Запорожье разоблачили еще двух агентов российской ФСБ, собиравших для врага разведывательную информацию. Злоумышленники задержаны и сообщили им о подозрении.
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