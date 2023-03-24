В Украине разоблачили еще двух агентов ФСБ: один из злоумышленников – инженер-конструктор завода ''Мотор Сич''. Фото

В Киевской области, а также в Запорожье разоблачили еще двух агентов российской ФСБ, которые собирали для врага разведывательную информацию. Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении.

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Как рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины в пятницу, 24 марта, предатели разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов. Их завербовал сотрудник ФСБ по Алтайскому краю в начале февраля 2023 года.

Разведывательная информация оккупантам требовалась для нанесения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

Как отмечается, в Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич". Он собирал информацию о Силах обороны на территории города. Предателя Украины задержали во время того, как он выполнял задачи россиян – фотографировал здание военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

В пригороде столицы российского агента задержали, когда он фотографировал одно из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На опубликованных СБУ фото видно, что на мобильных телефонах задержанных обнаружили их общение с российскими кураторами. Предатели посылали им фото и видео объектов.

"В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Житомире поймали бывшего заместителя командира одной из украинских воинских частей, который в июле 2022 года начал помогать ЧВК "Вагнер". Он сливал россиянам информацию о Силах обороны, а также о системе видеонаблюдения в городе.

– А в Ивано-Франковске задержали 62-летнюю местную жительницу, распространявшую российскую пропаганду в интернете. Фанатка РФ поддерживала войну против Украины, восхищалась Путиным, террористами Александром Захарченко, Арсеном Павловым, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, ЧВК "Вагнер" и т. д.

– В Одессе поймали бывшего правоохранителя, которого завербовала ФСБ. Мужчина собирал для противника разведывательную информацию и даже записывался на собеседование в добровольческий батальон "Черноморская Сечь", чтобы узнать интересующие оккупантов данные.

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