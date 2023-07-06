СБУ сообщила о новом подозрении Шарию: он помогал ФСБ делать постановочные видео с допросами украинских пленных

Служба безопасности Украины сообщила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию о новом подозрении. Предатель помогал Федеральной службе безопасности РФ делать постановочные видео с допросами украинских пленников.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, как установило следствие, Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным.

Затем он монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для РФ моменты. Эти сюжеты Россия использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

Общаться с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе – экс-начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.

Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео допросов двух пленных военных ВСУ. После "монтажа" файлов их "согласовали" с представителем спецслужбы РФ.

Затем Шарий "дополнил" деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.

Сам Шарий в разговорах с сообщником признавал, что несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние украинских пленников не удавалось. А родственники украинских защитников, отзывавшихся на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.

Следователи сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта скрываются от правосудия. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 мая Анатолий Шарий был задержан правоохранительными органами Испании. В Украине его подозревают в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По данным следствия по уголовному делу, возбужденному в феврале 2021 года, он целенаправленно и системно по заказу "других стран" пытался дискредитировать государственную власть и украинскую армию, а также расшатывал общественно-политическую ситуацию в Украине на фоне войны с Россией на Донбассе.

Но уже 5 мая местный суд отпустил его под подписку о невыезде.

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