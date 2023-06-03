СБУ разоблачила семерых агентов РФ, распространявших пропаганду в Украине. Фото

Еще семь интернет-агентов РФ, распространявших в Украине кремлевскую пропаганду, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Предатели оправдывали вооруженную агрессию России против Украины, призывали к захвату власти, изменению границ или уничтожению нашего государства и агитировали к сотрудничеству с оккупантами.

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Целью России, которая использовала подобных агитаторов, было расшатывание общественно-политической ситуации в ряде регионов Украины. Подробности и фото, сделанные во время "визитов" к российским интернет-агентам, показали в СБУ.

В Службе отчитались о нейтрализации информационно-подрывной деятельности семи пророссийских агитаторов, активно распространявших кремлевский контент в социальных сетях.

"Основную часть деструктивных материалов они брали из российских интернет-ресурсов и использовали их для расшатывания общественно-политической обстановки в разных регионах Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в Киеве одна из горожанок на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "Одноклассники" оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. Она также распространяла призывы к захвату органов государственной власти и изменению границ Украины.

В настоящее время ей сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В Сумах разоблачили вражеского пропагандиста, который через аккаунт в Facebook распространял нарративы Кремля о "гражданской войне" в Украине. Также предатель героизировал ликвидированного главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

Сразу три вражеских агента задержаны на Днепропетровщине. Они поддерживали агрессивную войну против Украины и призывали к сотрудничеству с российскими оккупантами. Один из подозреваемых также распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства и восхвалял руководителей Кремля.

В Тернополе сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитатора, который дискредитировал защищавших Мариуполь украинских защитников. Он был участником ряда общественных объединений и инициатив, связанных с коллаборантом Стремоусовым и лидером фейкового "народовластия" Балахниным.

В Николаевской области был разоблачен директор местного предприятия, который в "Одноклассниках" активно призывал к захвату территории Украины.

Следователи установили, что предатель, уроженец оккупированной Макеевки Донецкой области поддерживал связь с коллаборантами.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Он долгое время жил в Ривненской области по виду на жительство. Вражеские спецслужбы ставили перед агентом задачу фиксировать оборонные действия и позиции украинских воинов и блокпостов.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила масштабную схему в "Укртатнафте": обвиняют партнера Коломойского.