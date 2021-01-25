СБУ разоблачила онлайн-агитаторов управляемых с РФ: поддерживали оккупацию Крыма и террористов в ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность управляемой из России сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжигания межнациональной розни.

Руководили их действиями кураторы с РФ.

Так, в Днепропетровской области задержали донетчанина, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира". У него изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

На Херсонщине правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Олешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призвал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

В Полтавской области киберспециалисты СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины. Жительница города Верхние Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей.

Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушения общественного порядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужб России передавал информацию о военных ВСУ и представителях местных органов власти.