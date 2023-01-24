СБУ проводит обыски в горсовете Полтавы: появились подробности

Во вторник, 24 января, Служба безопасности Украины пришла с обысками в городской совет Полтавы. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, связанного с мэром Александром Мамаем.

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Такую информацию предоставила представитель областного управления СБУ Инна Усова. Об этом сообщает "Суспільне".

Усова не уточнила, о каком именно уголовном деле идет речь. Известно, что обыски проводятся для изъятия необходимых документов в рамках досудебного расследования.

Следует отметить, что в Киевском районном суде Полтавы 20 января состоялось закрытое судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения городскому голове Александру Мамаю. Прокуратура просила взять мэра Полтавы, подозреваемого в разглашении сведений о размещении Сил обороны Украины, под стражу.

Однако суд отклонил ходатайство прокуратуры, Мамай вышел из зала суда без определения меры пресечения.

Напомним, 15 декабря Александр Мамай сообщил журналистам о расположении новой воинской части в Полтаве. 29 декабря ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ), а в горсовете провели обыски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине провели 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы, Одесской таможни и таможенных постах "Черноморск-порт", "Южный порт", "Одесса-порт" ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы. По результатам обысков изъяты черновые записи, компьютерная техника и телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур.

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