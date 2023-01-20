Мэру Полтавы Мамаю, подозреваемому в разглашении данных о размещении подразделений ВСУ, не избрали меру пресечения

В Киевском районном суде Полтавы 20 января состоялось закрытое судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения городскому голове Александру Мамаю. Прокуратура просила взять мэра Полтавы, подозреваемого в разглашении сведений о размещении Сил обороны Украины, под стражу.

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Однако суд отклонил ходатайство прокуратуры, Мамай вышел из зала суда без определения какой-либо меры пресечения. Об этом сообщила судья-спикер Киевского районного суда Полтавы Елена Маринец, пишет интернет-издание "Полтавщина".

Закрытое судебное заседание по избранию меры пресечения состоялось 20 января. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы Мамая взяли под стражу. Однако судья Юрий Бабенко отклонил ходатайство. Мэра Полтавы отпустили из зала суда без определения какой-либо меры пресечения.

В прокуратуре Полтавской области заявили, что будут обжаловать решение о неизбрании меры пресечения в апелляционной инстанции, на подготовку жалобы у прокуроров есть 5 суток.

Вместе с тем судья Бабенко назначил рассмотрение следующего ходатайства – об отстранении Мамая от должности городского головы – на 10:15 23 января.

Напомним, 15 декабря Александр Мамай сообщил журналистам о расположении новой воинской части в Полтаве. 29 декабря ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ), а в горсовете провели обыски.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Александр Мамай не признает своей вины. По его словам, информацию о расположении военных он получил из незасекреченного письма в горсовет.

Ранее сообщалось, что еще в 2021 году мэр Полтавы Александр Мамай был внесен в базу сайта "Миротворец". В эфире телеканала "НАШ", принадлежавшего народному депутату Евгению Мураеву, Мамай заявил, что на Донбассе "воюют две сверхдержавы" – США и Россия, а в самом военном конфликте "брат идет на брата".