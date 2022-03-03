СБУ перехватила разговор российских ОМОНовцев о боях в Гостомеле: те пожаловались, что их разбили в дым. Видео

СБУ перехватила разговор российских ОМОНовцев о боях в Гостомеле. Они жаловались на страшные потери, нанесенные им воинами ВСУ и теробороны.

Аудиозапись разговора была опубликована в телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

В разговоре оккупантов речь идет о последствиях для них после боев за Гостомель на Киевщине.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский. Красноярцев разбили вообще "в дым" из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и убежать. Но и у них - один 200-й и три 300. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "навалило" нашим – никто не знает", – говорит один из оккупантов.

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В СБУ подчеркивают: "блицкриг" Путина провалился. Оккупанты погибают уже тысячами, но до сих пор не взяли ни одного города из тех, которые им было приказано захватить.

"Оккупанты назвали войну в Украине "спецоперацией" и отвели на нее 3 дня. Вместо этого уже вторую неделю российские войска несут значительные потери. И уже не верят, что удастся захватить хотя бы один город из списка "must be". И даже сфотографироваться на фоне им никто не позволит! Поэтому они ужасаются своим потерям, а боевой дух тает вместе с весенним снегом", – констатируют в СБУ.

"Убирайтесь домой! Потому что неизвестно, сколько вам здесь еще "наваляют" украинские защитники. Нам есть за что бороться!" – добавили в спецслужбе, обращаясь к российским захватчикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы ССО объявили охоту на российских артиллеристов, обстреливающих жилые дома в Украине. Там пообещали, что больше не будут брать в плен артиллеристов РФ, убивающих мирных. Теперь они уже стали для воинов ССО ВСУ приоритетной целью.