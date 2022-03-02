'Сс*те в штаны!' Силы спецопераций ВСУ больше не будут брать в плен артиллеристов РФ, которые убивают мирных

Бойцы украинских Сил спецопераций пообещали, что больше не будут брать в плен российских артиллеристов. Спецназовцы Украины анонсировали на них охоту и заверили: будут убивать на месте каждого, кто стрелял по жилым домам, больницам и школам.

"Привет" оккупантам спецназовцы передали через страницу Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один", - уверили украинские спецназовцы.

Они подчеркнули: каждый, кто причастен к обстрелам мирных украинцев – обязательно ответит за это собственной жизнью.

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"Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям, которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стрельнули, полетело, попали – за*бись, правильно, пацаны? А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам, мразям, уже не будет никогда", – пообещали бойцы ССО.

Спецназовцы отметили: располагают информацией по большому количеству артиллеристов РФ, орудующих сейчас в Украине и убивающих наших граждан. Пообещали добраться до каждого. И посоветовали не рассчитывать на плен.

"Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!" – заявили в ССО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по разведданным Путин может отдать приказ обстрелять Беларусь и обвинить в этом Украину. Так полоумный российский диктатор может попытаться принудить Лукашенко по-полной ввязаться в войну с Украиной.

Согласно этим документам, РФ тщательно готовилась к вторжению. Все детали окончательного плана разработаны и согласованы до 18 января. Захватить Украину Путин планировал максимум за 15 дней: с 20 февраля по 6 марта.