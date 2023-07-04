САП просит увеличить залог главе Тернопольской ОВА и отстранить его от должности: детали дела

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меры пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОВА, подозреваемым во взяточничестве. В частности, САП настаивает на существенном увеличении залога для фигурантов уголовного производства.

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Также прокуроры будут ходатайствовать об отстранении Головко от занимаемой должности. Подробности сообщили в САП.

Согласно сообщению, САП обжаловала меры пресечения председателю Тернопольского облсовета и двум заместителям председателя Тернопольского ОВА.

"Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на решение следственного судьи, которыми председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской ОВА избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения свыше 805 тыс. грн залога. Прокурор не соглашается с размером залога, определенного следственным судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для председателя Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя председателя Тернопольской ОВА и 8 млн грн – для второго заместителя", – говорится в сообщении.

При этом прокуроры САП будут ходатайствовать об отстранении Головко от должности председателя Тернопольского совета, ведь инкриминируемое ему преступление напрямую связано с занимаемой чиновником должностью. Соответствующее ходатайство готовится.

Также в САП сообщили, что два заместителя председателя Тернопольской ОВА освобождены от исполнения обязанностей с марта 2023 года.

.Напомним, 26 июня председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Чиновников, задержанных НАБУ и СПА, подозревают в вымогательстве средств. Они, по данным следствия, требовали у предпринимателя 2,4 млн. гривен за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. За эти средства чиновники обещали также погасить долг Тернопольской ОВУ перед его ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.

В тот же день НАБУ опубликовало видео разговора предпринимателя-заявителя с Головко, Демьянчуком и Гайдуком.

29 июня стало известно, что подозреваемого во взяточничестве главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи: за него внесли залог в размере 805 тысяч гривен.

После выхода в залог Головко вернулся на работу и озвучил свою версию событий. По его словам, инкриминируемое ему преступление – это "полный маразм, абсурд и провокация", он "никогда не брал взяток" и готов пройти полиграф.