Подозреваемый во взяточничестве глава Тернопольского облсовета вернулся на работу и озвучил свою версию событий. Видео

Глава Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаил Головко, которого заподозрили в получении взятки в большом размере, уже вернулся на работу и назвал обвинения в свою сторону "маразмом". 29 июня за него внесли 805 тысяч гривен залога и освободили из-под стражи.

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В понедельник, 3 июля, он выступил на брифинге и сказал, что снова на работе, а также прокомментировал судебное дело, которое против него возбудили НАБУ и САП. Об этом сообщило издание "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Головко заявил, что никогда не брал взятку и готов подтвердить это на детекторе лжи. Подробности дела он озвучивать не стал, отметив, что идет следствие.

"Я не буду комментировать в связи с тем, что идет следствие. Никакой взятки не было. Я никогда не брал взяток. Я готов это подтвердить на детекторе лжи", – сказал он.

Чиновник добавил, что обвинения, которые ему инкриминируют, это "полный маразм, абсурд и провокация".

"Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни копейки. Мы на это никак не влияем. Взятка, так называемая, неправомерная ли выгода это в том виде, если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Поэтому это ничто иное, как просто коварная, циничная провокация", – прокомментировал Головко.

Напомним, что НАБУ и САП задержали Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука – за взятку в большом размере.

Как сообщалось, чиновники требовали почти 2,4 млн грн у бизнесмена-волонтера за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В сети появились записи разговоров чиновников с бизнесменом-заявителем, которые являются доказательством вымогательства большой взятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня Михаил Головко, председатель Тернопольского областного совета, был освобожден из-под стражи. За него был внесен залог. На подозреваемого наложили ряд обязательств.

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