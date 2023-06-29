Подозреваемого во взяточничестве главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи: внес залог почти миллиард гривен
В четверг, 29 июня, Михаил Головко, председатель Тернопольского областного совета, был освобожден из-под стражи. За него был внесен залог.
Информация подтвердил его адвокат Александр Тананакин. На подозреваемого наложили ряд обязательств.
"Когда будет следующее судебное заседание неизвестно, об этом еще рано говорить", – сказал адвокат.
Адвокат отметил, что при Михаиле Головко внесли залог в размере 805 тысяч гривен, что и стало основанием для его освобождения.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Защитник подозреваемого добавил, что пока неизвестно о дате следующего судебного заседания по этому делу.
Напомним, что НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Чиновников задержали "на горячем" за взятку в большом размере.
В сети появились записи разговоров тернопольских чиновников с бизнесменом-заявителем, которые являются доказательством вымогательства большой взятки – около 2,4 млн гривен.
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