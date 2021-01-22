Сандерс пришел на инаугурацию Байдена в необычных рукавичках и стал героем мемов

Американский политик с левыми взглядами Берни Сандерс пришел на инаугурацию нового президента США Джо Байдена в необычных рукавичках и парке и стал героем множества мемов в соцсетях.

Часть из них разместила Центральная избирательная комиссия Украины на своей странице в Facebook. На них американца изобразили в украинских реалиях.

"Мы можем сколько угодно писать о выборах в Новгород-Северском или Броварах, но какой в этом смысл, если ... #berniesmittens", – говорится в комментарии к публикации.

Также забавные изображения собрал "Укринформ" на своей странице в Facebook.

"Его (Сандерса, – ред.) по-зимнему уютный образ резко отличался от одежды других гостей, поэтому привлек много внимания. А еще вызвал волну мемов в твиттере под хэштегом #berniesmittens", – написали журналисты.

Они также рассказали историю аксессуара: их связала из старого свитера и переработанных материалов и подарила политику учительница Джен Эллис более двух лет назад.

Подборку мемов с Сандерсом и перчатками сделало издание "Бабель" в своем Telegram.

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