Самолет 'Мрія' повредил шасси во время посадки в Польше: на место вылетели специалисты. Видео

Украинский грузовой самолет-гигант Ан-225 "Мрія" повредил шасси во время посадки. Инцидент случился в аэропорту польского города Жешув (Ряшев).

Об этом 10 января сообщается на Facebook-странице компании "Антонов". Уточняется, что поломку скоро устранят (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля", – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки самолета.

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После замены болтов самолет снова будет готов к работе.

В комментарии LIGA.net пресс-служба "Антонова" уточнила, что для устранения поломки и дополнительной проверки в Польшу отправили специалистов.

Отметим, что 9 января было опубликовано видео приземления гиганта в польском Жешуве. Из-за густого тумана изначально был слышен только гул самолета, однако затем появился и сам борт, эффектно разрезав туман, что вызвало восторг у наблюдателей.

Ан-225 "Мрія" является крупнейшим и самым мощным самолетом в мире. Он способен поднять на борт до 250 тонн груза.

Напомним, что в декабре исполнилось 33 года с момента первого полета Ан-225. Подробнее об истории украинского самолета читайте в материале OBOZREVATEL.