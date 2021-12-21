33 года назад украинская "Мрія" совершила свой первый полет. Фото

Ровно 33 год назад, 21 декабря 1988 года легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрія" выполнил свой первый полет. Командиром экипажа был летчик-испытатель Александр Галуненко.

Уже в марте 1989 года "Мрія" установила 106 мировых рекордов в одном полете с максимальной взлетной массой свыше 500 тысяч килограммов. А 13 мая 1989 года она перевезла первый орбитальный корабль СССР "Буран" из города Жуковского (Подмосковье) на космодром "Байконур".

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Это событие транслировало центральное телевидение – впервые космические испытания демонстрировались для такой широкой публики.

Спустя месяц Ан-225 появился на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, в 1990 году – на авиашоу в английском Фарнборо. В августе 1993 года на авиашоу МАКС-93 (Международный авиакосмический салон) в Жуковском "Мрія" "выступала" уже под украинским сине-желтым флагом.

В 2001 году восстановленная и адаптированная для коммерческого использования "Мрія" взмыла в небо после длительного простоя из-за закрытия программы "Энергия"–"Буран". Эту дату называют вторым днем рождения Ан-225.

Изначально планировалось построить две "Мрії", но на сегодняшний день функционирует только один экземпляр, который эксплуатирует компания Antonov Airlines (Украина). Он оказывает услуги по коммерческой перевозке сверхтяжелых и нестандартных грузов до 250 тысяч кг.

Второй экземпляр так и не был достроен, хотя периодически в прессе появляется информация о возможном завершении строительства.

Как известно, "Мрія" – самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет – была создана киевским конструкторским бюро имени Антонова и построена на Киевском механическом заводе. В 1984-1988 годы проектом руководил известный советский авиаконструктор Виктор Толмачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году крупнейший лайнер мира участвовал в параде ко Дню Независимости Украины. Посадку "Мрії" сняли на видео.