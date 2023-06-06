'Сама взорвалась?' Bild попал в громкий скандал из-за 'маневров' вокруг освещения теракта на Каховской ГЭС

Крупнейшая немецкая ежедневная газета-таблоид Bild попала в громкий скандал из-за "маневров" вокруг освещения теракта на Каховской ГЭС. В частности, издание откорректировало обложку.

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Немецкие журналисты убрали из названия статьи упоминание о стране-террористе России. На это обратил внимание журналист и блогер Назар Приходько.

В оригинальном заголовке издания говорилось: "Россияне взорвали огромную дамбу в Украине". После редактуры смысл изменился и теперь название выглядит так: "Огромная дамба взорвалась в Украине".

"Сама взорвалась? В День журналиста хочу передать "приветствие" немецким "коллегам". Вы не журналисты", – отметил Приходько.

Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций, международная организация, созданная для поддержки и укрепления международного мира и безопасности, никак не прокомментировала очередное военное преступление террористов, опубликовав циничный пост.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, из зоны предполагаемого подтопления уже приступили к эвакуации людей. По данным Херсонской ОВ, в зоне риска на правобережной части области оказались 16 тысяч мирных жителей. Как тот факт, что в результате действий оккупантов тысячи людей вынуждены были покинуть свои жилища, коррелирует с целями "ликвидации нищеты" и "устойчивых городов и населенных пунктов" - в ООН пока не задумались.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.