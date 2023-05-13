Сам отстраивает дом и стесняется славы: как живет в освобожденном селе Николаевской области герой клипа Imagine Dragons

Песня Crushed, известной американской группы Imagine Dragons, стала очень популярной в сети благодаря видеоклипу, который рассказывает историю 14-летнего мальчика по имени Саша. Он живет на Николаевщине, в селе, которое находится недалеко от линии фронта. Видео описывает тяжелые времена оккупации, когда российские войска контролировали населенный пункт в течение пяти месяцев, прежде чем его освободили украинские военные.

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Об этом сообщает издание ТСН. Главный герой не привык к бурному вниманию и пока еще стесняется славы.

На границе Николаевской и Херсонской областей располагается село Новогригоровка, в котором проходили активные боевые действия. В результате боев были уничтожены все дома в деревне, и эта трагедия была показана в клипе на песню группы Imagine Dragons о разрушенной, но несокрушимой Украине.

Одним из главных персонажей клипа стал местный парень Саша, живший в оккупированной русскими деревне в течение пяти месяцев. В клипе отражены реалии войны и показаны ее разрушительные последствия. Соседи Сашей гордятся, но сам парень к такому вниманию не привык, стесняется.

"На улицу вышел, люди все – привет, привет, дай автограф! Как у нас в селе любят. Я не знаю, как себя вести, стыжусь этого, не знаю почему. Необычно то, что ты здесь спишь-спишь, а к утру ты проснулся и звездой стал", — говорит юноша.

Саша отмечает, что его жизнь пока кардинально не изменилась. Однако, единственное, что пришло – это то, что клип с его участием за сутки набрал более полутора миллионов просмотров и стал четвертым по популярности в мире. Парень постоянно встречается с местными депутатами, представителями ООН и журналистами. Он рассказывает, что решение о съемках в клипе было принято быстро.

"У меня шапка была, я еще и так одет был, они приехали так неожиданно. Говорит, если хочешь, можешь сняться в клипе, твое село покажут, как оно разрушено. И я согласился", — рассказывает Саша.

Снимали у него дома, где упало несколько российских мин – выбило стену, вынесло все в середине.

"Снарядами побило крышу, все. Клип мы снимали внутри также. Окно, где-то за метр к нему был прилет, в осколках все. Я был здесь, когда уже прилеты были рядом, у двора, к дяде Андрею. Клип снят на его руинах — американцы назвали "Измельченный" и рассказали об этом миру", — добавляет мальчик.

Живет парень с мамой, он – старший в семье и избитый россиянами дом отстраивает собственными руками.

Завершается клип кадром со словами: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь". Саша, его мама, односельчане и тысячи таких, как они, по всей Украине.

"Надеемся, наверное, чтобы скорее мир наступил! А так мы все руки не опускаем! Восстанавливаем все и думаем и дальше здесь жить, в своем селе", — добавляет мама мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирно известная американская группа Imagine Dragons, участники которой являются послами благотворительной платформы UNITED24, сняли клип в деоккупированной украинской деревне. Ранее стало известно, что оператор и режиссер группы приехали в Украину зимой, но причину не разглашали. Как выяснилось, они снимали историю 14-летнего Саши, который с семьей потерял все из-за российского терроризма, и занимались волонтерством.

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