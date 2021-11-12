Сахарный диабет не приговор: какие лекарства помогут полноценно жить

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Главной целью введения этой даты является повышение уровня информированности населения о проблемах этого заболевания методах профилактики и лечения, об этом пишет "УНН".

Печальная статистика свидетельствует о том, что более 425 миллионов человек в мире живут с диабетом и почти 1,3 млн из них – украинцы.

Эти цифры стремительно растут. Так, по данным статистических исследований, каждые 10-15 лет количество диабетиков удваивается, заболевание становится значительно "моложе". Диабет – это хроническая болезнь, которая связана с нарушением обмена веществ, а именно инсулина (гормон-проводник, без которого глюкоза не может попасть в клетки организма, из-за чего последние истощаются и, как следствие - нарушается работа нервной ткани, кровеносных сосудов и всех органов). Сахарный диабет входит в тройку "антилидеров" среди заболеваний (после атеросклероза и рака), недугов, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти.

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Если раньше сахарный диабет считался болезнью пожилых людей, то сейчас возраст больных начинается с 20 лет. Но самое коварное в этом заболевании то, что почти 50% больных даже не подозревают, что болеют. Подавляющее большинство случаев этого заболевания относится к диабету II типа (инсулиннезависимый). В этом случае в начале заболевания инсулин вырабатывается, но организм не может его использовать. Такие люди могут годами болеть и не знать об этом из-за отсутствия особых жалоб на самочувствие, но(!) это не значит, что организму не наносится вред.

Поэтому о диабете нужно знать и хотя бы один раз в год обязательно сдавать тест на уровень сахара в крови! Именно с этой целью – чтобы повысить уровень информированности населения о проблемах диабета, в 1991 году был введен Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). А дата, 14 ноября, была избрана, чтобы увековечить заслуги доктора Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Этот молодой канадский ученый в январе 1922 г. сделал первую инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, Леонарду Томпсону, страдавшему очень тяжелой формой сахарного диабета. Это стало открытием и прорывом в медицине, спасшим жизнь миллионам людей.

После нескольких инъекций инсулина больному стало заметно легче, а через полгода он вернулся к нормальной жизни. Известие о первой клинической апробации инсулина Фредериком Бантингом и его коллегой Чарлзом Бестом стало мировой сенсацией, и в конце 1922 г. новый препарат появился в аптеках.

Сейчас существует много эффективных лекарств против диабета II типа, существенно повышающих качество и продолжительность жизни больного. Среди них есть доступные и качественные лекарства отечественных производителей, например препараты компании ООО "Кусум Фарм". С 2009 года на этом предприятии производятся сахароснижающие препараты, эффективность и безопасность которых доказана большим количеством клинических исследований, проводимых как в Украине, так и в зарубежных исследовательских центрах.

Это эффективные и качественные лекарственные средства, которые снижают уровень глюкозы в крови, способствуют нормализации АД, корректируют уровень холестерина. Но выписывать их, естественно, должен только лечащий врач. До недавнего времени у многих пациентов существовал стереотип, что отечественное лекарство менее эффективно, чем препараты иностранного производства. Но "Кусум Фарм" доказал, что это не так. Если лекарства производятся с соблюдением всех международных производственных норм, то они такие же действенные и эффективные, как и их импортные аналоги. На сегодняшний день сотни тысяч пациентов с сахарным диабетом ежедневно принимают сахароснижающие препараты, которые выпускает Кусум Фарм, что помогает им поддерживать высокое качество своей жизни.