Садик-улей возле Днепра может стать стандартным для 'Большой стройки' в Украине

Проект детского садика в Подгородном Днепропетровской области может быть стандартизирован для других областей Украины и применяться в ходе президентской программы "Большая стройка".

Об этом во время рабочей поездки на Днепропетровщину заявил министр общин и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщается на сайте ОГА.

"Много времени теряется на экспертизу, разработку проектной документации. Строя стандартизированные объекты, сможем лучше контролировать финансовый аспект, сроки и технологию", – объяснил Чернышов.

Детский садик в Подгородном имеет форму пчелиных сот и построен с соблюдением современных требований экономии энергии, экологии и комфорта для детей и обслуживающего персонала.

"Садик в Подгородном построили "с нуля". Проект интересный. Здание – в форме пчелиных сот. Он яркий и комфортный. Есть внутренний двор с подогревом. На крыше – солнечные панели", – рассказал о садике глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Этот проект заслуживает того, чтобы использовать его как стандартный в других областях", – добавил Алексей Чернышов.

Как рассказали в ОГА, детский сад в Подгородном был построен в 2018 году. По этому же проекту позже были открыты садики в Илларионово и Каменском.

Всего в 2021 году в Украине планируется построить и реконструировать 95 школ и 70 детских садиков. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.